LdC : le PSG invite Ronaldinho, Ibrahimovic et 32 anciens pour la finale

Demain à 18 heures, le Paris Saint-Germain va tenter de conserver son titre en Ligue des Champions. Pour cela, il faudra battre Arsenal. Pour ce rendez-vous, le club de la capitale a souhaité inviter plusieurs anciens joueurs et personnalités de la maison. Ils seront 34. «À l’occasion de la finale de la Champions League, le Président du Paris Saint-Germain a souhaité réunir les grandes figures qui ont marqué l’histoire du Club. Plus d’une vingtaine d’anciens joueurs, issus de différentes générations, ont répondu présents pour partager cet événement exceptionnel. Parmi eux, des noms qui résonnent dans la mémoire collective des supporters parisiens : Jimmy Algérino, Milan Bisevac, Clément Chantôme, Amara Diané, Didier Domi, Boukary Dramé, David Ginola, Ludovic Giuly, Guillaume Hoarau, Zlatan Ibrahimovic, Christophe Jallet, Presnel Kimpembe, Laurent Leroy, Danijel Ljuboja, David Luiz, Claude Makélélé, Blaise Matuidi, Patrick Mboma, Jérémie Ménez, Bruno Ngotty, Bartholomew Ogbeche, Fabrice Pancrate, Javier Pastore, Pedro Miguel Pauleta, Eric Rabesandratana, Ronaldinho, Jérôme Rothen, Mamadou Sakho, Amara Simba, Salvatore Sirigu, Juan-Pablo Sorin, Siaka Tiéné, Sammy Traoré et Jean-Luc Vasseur. Une génération après l’autre, chacun fera le déplacement pour vivre, ensemble, ce moment historique», peut-on lire sur le communiqué de presse.

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Le PSG poursuit : «cette initiative incarne la continuité du projet du Paris Saint-Germain, la transmission entre les générations et l’histoire d’un Club qui a su écrire, chapitre après chapitre, sa place sur la scène européenne. Temps fort de la soirée, Presnel Kimpembe aura l’honneur d’apporter le trophée sur la pelouse en ouverture de la cérémonie d’avant-match, comme Javier Pastore l’avait fait l’année dernière. Un symbole fort confié à l’une des figures emblématiques du Club, qui incarne à lui seul la fierté d’une génération dorée du Paris Saint-Germain. Du joueur formé au Club à celui qui a porté les couleurs parisiennes sur les plus grandes scènes internationales, chacun incarne une part de l’héritage du Paris Saint-Germain et a contribué, à sa manière, à bâtir le PSG d’aujourd’hui. La présence de ces légendes parisiennes à Budapest revêt une portée particulière. Au-delà de l’hommage rendu à ceux qui ont écrit l’histoire du Club, le Paris Saint-Germain célèbre ce qui fait sa singularité : un lien fort entre son passé, son présent et son avenir, porté par ceux qui ont contribué à faire rayonner Paris et ses couleurs à travers le monde.»