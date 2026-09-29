Équipe de France : le salaire de Zinédine Zidane a été révélé

Zinédine Zidane a conservé une rémunération fixe similaire à celle de Didier Deschamps depuis sa nomination à la tête de l’équipe de France. Selon L’Équipe, le sélectionneur des Bleus perçoit 300 000 euros brut par mois, loin des montants parfois évoqués à son sujet. La particularité de son contrat réside toutefois dans sa structure : contrairement à son prédécesseur, Zidane a renoncé aux primes liées au droit à l’image versées après chaque rencontre internationale.

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Ce choix lui permet notamment d’éviter certaines contraintes liées aux partenaires commerciaux des Bleus, alors qu’il est lui-même engagé auprès de plusieurs marques, notamment Adidas. Pour compenser cette absence de primes, la FFF a prévu des bonus plus conséquents lors des grandes compétitions, surtout les Coupes du Monde et les Euros. En clair, la rémunération de Zidane est donc davantage liée aux performances de l’équipe de France lors de ces rendez-vous majeurs, avec la possibilité de voir ses revenus augmenter sensiblement si les Bleus y obtiennent de bons résultats.