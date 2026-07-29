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Monaco : visite médicale réussie pour Abline

Par Sebastien Denis - Hanif Ben Berkane
1 min.
Matthis Abline avec le FC Nantes @Maxppp

Comme nous vous le révélions, le transfert de Matthis Abline à l’AS Monaco est désormais totalement bouclé. L’attaquant français va bien poursuivre sa carrière sur le Rocher, où il était attendu depuis plusieurs jours pour finaliser les dernières étapes de son arrivée. Les différentes parties avaient trouvé un accord et il ne restait plus que les formalités médicales avant l’officialisation.

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Selon nos informations, Matthis Abline a passé avec succès sa visite médicale ce mercredi. Plus aucun obstacle ne se dresse désormais sur la route de l’ancien Nantais, dont l’officialisation par l’AS Monaco est désormais imminente. Le club de la Principauté devrait annoncer très rapidement la signature de son nouvel attaquant.

Pub. le - MAJ le
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