Panini dévoile son album de stickers pour la Coupe du Monde 2026 !

C’est désormais officiel : depuis le 6 mai, la fièvre des échanges a officiellement repris. Panini a donné le coup d’envoi de sa 15e collection consacrée à la Coupe du Monde de la FIFA™, un rituel incontournable qui précède le plus grand événement footballistique de la planète. Sous le slogan évocateur "Tout commence avec Panini", la campagne globale réunit légendes du ballon rond, créateurs de contenu et fans de tous âges pour célébrer cette tradition intergénérationnelle. Cette édition 2026 reflète l’ampleur inédite du tournoi, qui accueille pour la première fois 48 nations. Pour remplir l’album, les collectionneurs devront traquer pas moins de 980 stickers. Au-delà des portraits classiques des joueurs et des logos iconiques des fédérations, la marque italienne introduit les très convoités "Extra Stickers". Ces images rares, disponibles en versions or, argent et bronze, sont présentes dans très peu de pochettes.

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Mais la tradition se modernise avec une véritable expérience "phygitale". Grâce à l’application FIFA Panini Digital Album, les fans peuvent prolonger leur collection en ligne. Des codes promotionnels, glissés aléatoirement dans les pochettes physiques, permettent de débloquer des versions numériques des joueurs pour constituer sa propre "Dream Team" et échanger avec des passionnés du monde entier. Une collaboration exclusive avec Coca-Cola vient enrichir l’aventure, permettant de débloquer des contenus bonus et des récompenses MyPanini en scannant certains produits de la marque. Comme le souligne Romy Gai, Chief Business Officer de la FIFA, cette collection « incarne l’esprit et l’enthousiasme » d’un tournoi historique, créant un lien unique entre les villes hôtes et les supporters. Disponible dans plus de 25 000 points de vente (presses, hypermarchés, magasins de jouets), l’album est proposé à 3,50 €, tandis que la pochette de 7 stickers s’affiche à 1,50 €. Pour rappel, la pochette de cinq stickers était à 1 euro en 2022.