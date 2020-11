Pourquoi il ne faut pas rater PSG-RB Leipzig

Pour cette quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le PSG est au pied du mur ! Et c’est un prestigieux PSG-RB Leipzig qui est au programme. Une affiche déterminante quant à l'avenir de Paris en C1, diffusée ce mardi en direct sur RMC Sport et sur Téléfoot à 21h qui ne faut pas rater, et ce, pour plusieurs raisons.

Ce PSG-Leipzig sonne déjà comme une revanche pour Paris. La bande à Thomas Tuchel, qui maîtrisait parfaitement la rencontre au match aller en Allemagne s'était écroulée durant la dernière heure de jeu, allant même jusqu'à perdre la rencontre. Ce match est donc l'un des plus importants de l'histoire parisienne version QSI. Une défaite serait catastrophique et plongerait le club finaliste de la dernière édition dans une crise, et sans doute en Ligue Europa.

Les raisons de ne pas rater PSG-RB Leipzig

L'une des raisons pour lesquelles il ne faut pas rater ce match est le retour en Ligue des Champions du tandem offensif de poids Neymar-Mbappé. Quand le PSG aligne ses deux joueurs, ce n'est plus vraiment la même chose. Et avec un Moise Kean en forme et un Angel Di Maria qui monte en puissance, la force de frappe parisienne devrait faire très mal à une équipe de Leipzig amoindrie défensivement et qui reste sur un 5-0 encaissé à Old Trafford en Ligue des Champions.

Ce PSG, qui a perdu face à Monaco vendredi, a de la ressource et pourra compter sur le retour en forme de Kylian Mbappé (2 buts à Louis II en une heure). L'attaquant international tricolore, à la recherche d'un second souffle en Ligue des Champions (il n'a plus marqué depuis 7 matches) sera forcément attendu au tournant. Attention tout de même à la force de réaction allemande, qui a tout intérêt à gagner pour se rapprocher de la qualification. On devrait donc assister à un match ouvert, débridé et qui devrait amener son lot de buts ! Une affiche européenne à ne pas rater.

