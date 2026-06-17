Edinson Cavani mis à la porte par Boca Juniors

L’aventure d’Edinson Cavani à Buenos Aires touche à sa fin. L’ancien du PSG, qui n’a joué que 2 rencontres lors du championnat d’ouverture 2026, la faute à des pépins physiques, n’est pas dans les plans du club pour la deuxième partie de cette année civile. Rodolfo Arruabarrena, qui sera le nouvel entraîneur des Xeneizes, ne compte pas sur lui, comme l’indique TyC Sports.

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Le club pourrait même aller jusqu’à résilier son contrat, qui expire à la fin du mois de décembre. Cependant, le joueur de 39 ans n’a, selon les médias argentins, aucune intention de prendre sa retraite. Il devra donc se mettre à la recherche d’un nouveau club prochainement…