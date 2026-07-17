Randal Kolo Muani de retour au PSG

Après une saison en prêt peu concluante à Tottenham, Randal Kolo Muani a fait son retour au Campus PSG, en milieu de semaine, rapporte L’Équipe. L’avant-centre de 27 ans a en effet repris l’entraînement avec le groupe Espoirs du club parisien, alors que la reprise des joueurs de Luis Enrique se fera début août.

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Recruté pour 90 millions d’euros à Francfort à l’été 2023, l’ancien Nantais n’a jamais réussi à s’imposer sous les ordres de Luis Enrique. Prêté d’abord à la Juventus de janvier à juin 2025, le natif de Bondy a ensuite été envoyé à Londres l’été dernier. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le club de la Capitale, l’international français (32 sélections, 9 buts) souhaite retourner à la Juventus. Mais comme nous vous l’avons indiqué, le club turinois tarde à trouver un accord avec le PSG, qui a ouvert la voie à d’autres prétendants. Également envoyé en prêt, cette fois-ci du côté du Panathinaïkos en Grèce, Renato Sanches est aussi de retour à Paris.