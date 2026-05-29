Bryan Bergougnoux est mort à 43 ans

Ce vendredi, Bryan Bergougnoux est décédé à l’âge de 43 ans selon plusieurs sources concordantes. D’après Le Progrès, il a perdu connaissance alors qu’il se trouvait dans un véhicule en route pour le Stadium. Transporté d’urgence à l’hôpital, il a succombé après plusieurs malaises. Formé d’abord au pôle espoirs de Vichy, puis à l’Olympique lyonnais qu’il a rejoint à l’âge de 10 ans, il a gravi tous les échelons du centre de formation rhodanien avant de faire ses débuts professionnels en juillet 2001, à Bollaert, face à Lens. Malgré un potentiel certain, il ne s’est jamais imposé comme un titulaire indiscutable au sein d’un OL alors dominateur en France.

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En 2004-2005, il a réalisé sa meilleure saison sous le maillot lyonnais avec 24 apparitions et quatre buts, et a remporté son troisième titre de champion de France à seulement 22 ans. Il a également participé à la Ligue des Champions et a représenté l’Equipe de France espoirs, avec qui il a brillé au Tournoi de Toulon 2004 en inscrivant notamment un doublé face au Brésil en demi-finale. Au total, il a inscrit dix buts en sélection espoirs et a terminé meilleur buteur du tournoi de Toulon avec quatre réalisations.

Une riche carrière sur les terrains et les bancs de Ligue 1

En 2005, il a quitté Lyon pour Toulouse après trois titres de champion de France, puis a signé à Lecce en 2009, où il a remporté la Serie B dès sa première saison. Après des prêts à Châteauroux et à l’Omonia Nicosie à Chypre, il a rejoint le Tours FC en 2012, devenant l’un des piliers du club pendant six saisons avant de mettre un terme à sa carrière professionnelle en 2018. Son retour à Gerland avec Tours en décembre 2015, accueilli par une banderole des Bad Gones lui souhaitant la bienvenue, est resté l’un des moments les plus forts de sa carrière. Reconverti entraîneur, il a débuté sa carrière de technicien à Thonon Évian, où il a remporté le titre de champion de National 3 en 2022 et a fait monter le club en National 2.

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En août 2024, il a pris les rênes du Tours FC avant que le club ne soit liquidé en février 2025 pour difficultés financières. Depuis juin 2025, il a officié comme entraîneur adjoint de Didier Digard au Havre AC. Une reconversion réussie pour un homme qui, après avoir porté les couleurs de plusieurs clubs français et étrangers, a su trouver sa voie sur les bancs de touche. Malheureusement, cette histoire prometteuse s’est brutalement arrêtée ce vendredi et Jean-Michel Roussier, le président du club doyen, a confirmé la nouvelle auprès de Paris-Normandie. La rédaction de Foot Mercato adresse ses plus sincères condoléances à la famille du défunt.