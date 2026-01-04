Liga : l’Atlético de Madrid manque l’occasion de grimper sur le podium contre la Real Sociedad

L’Atlético de Madrid commence l’année par un match nul. En déplacement à Anoeta ce dimanche soir, les hommes de Diego Simeone ont été tenus en échec, et ils ont même évité le pire. Alexander Sorloth leur avait permis de prendre l’avantage de la tête après une chevauchée dingue de Giuliano Simeone (50e, 0-1).

Gonçalo Guedes a finalement permis à la Real d’accrocher le point du nul. Le Portugais égalisait après un gros travail de Kubo (55e, 1-1). Au classement, l’Atlético reste 4e et manque l’occasion de grimper sur le podium devant Villarreal. La Real Sociedad avance à tâtons et reste à la 15e position.