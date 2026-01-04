Menu Rechercher
Liga : l’Atlético de Madrid manque l’occasion de grimper sur le podium contre la Real Sociedad

Par Jordan Pardon
1 min.
Julain Alvarez @Maxppp
Real Sociedad 1-1 Atlético

L’Atlético de Madrid commence l’année par un match nul. En déplacement à Anoeta ce dimanche soir, les hommes de Diego Simeone ont été tenus en échec, et ils ont même évité le pire. Alexander Sorloth leur avait permis de prendre l’avantage de la tête après une chevauchée dingue de Giuliano Simeone (50e, 0-1).

Classement général Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Barcelone Barcelone 49 19 +33 16 1 2 53 20
2 Logo Real Madrid Real Madrid 45 19 +24 14 3 2 41 17
3 Logo Villarreal Villarreal 38 17 +18 12 2 3 34 16
4 Logo Atlético Atlético 38 19 +17 11 5 3 34 17
5 Logo Espanyol Espanyol 33 18 +3 10 3 5 22 19
6 Logo Betis Betis 28 18 +6 7 7 4 30 24
7 Logo Celta Vigo Celta Vigo 26 18 +4 6 8 4 24 20
8 Logo Bilbao Bilbao 24 19 -8 7 3 9 17 25
9 Logo Elche Elche 22 18 +1 5 7 6 24 23
10 Logo Getafe Getafe 21 18 -9 6 3 9 14 23
11 Logo Séville Séville 20 18 -5 6 2 10 24 29
12 Logo Osasuna Osasuna 19 18 -3 5 4 9 18 21
13 Logo Alavés Alavés 19 18 -6 5 4 9 15 21
14 Logo Vallecano Vallecano 19 18 -7 4 7 7 14 21
15 Logo Real Sociedad Real Sociedad 18 18 -4 4 6 8 22 26
16 Logo Majorque Majorque 18 18 -6 4 6 8 20 26
17 Logo Girona Girona 18 18 -17 4 6 8 17 34
18 Logo Valence Valence 16 18 -13 3 7 8 17 30
19 Logo Levante Levante 13 17 -9 3 4 10 20 29
20 Logo Oviedo Oviedo 12 18 -19 2 6 10 8 27
Voir le classement complet

Gonçalo Guedes a finalement permis à la Real d’accrocher le point du nul. Le Portugais égalisait après un gros travail de Kubo (55e, 1-1). Au classement, l’Atlético reste 4e et manque l’occasion de grimper sur le podium devant Villarreal. La Real Sociedad avance à tâtons et reste à la 15e position.

Pub. le - MAJ le
