Les détails de l'offre de Montpellier pour Agustín Rossi

Montpellier aurait voulu conserver son gardien de but argentin, Geronimo Rulli, prêté au club pailladin la saison dernière par la Real Sociedad (28 matches avec le MHSC). Mais l'option d'achat du portier de 28 ans était hors d'atteinte (11 M€) et le concerné est retourné au Pays-Basque. Alors, en Languedoc-Roussillon, on s'active pour lui trouver un remplaçant. Pisté par l'Udinese et le Montpellier Hérault Sporting Club, le grand gardien argentin Agustin Rossi (1m93), 24 ans, n'est pas encore parti de Buenos Aires, mais il y songe. Son agent également. Passé d'Estudiantes à Boca Juniors en 2017, le natif de la capitale argentine a depuis bourlingué. S'il s'est offert un Superclasico en novembre 2017, au Monumental, le gardien formé à Chacaritas Juniors a ensuite été prêté au Chili, du côté d'Antofagasta, puis au Club Atlético Lanús (7e sur 24), avec lequel il a disputé 26 matches la saison dernière.

Propriété de Boca jusqu'en 2023, Agustin Rossi a reçu des propositions européennes ces derniers jours. Que son agent, Miguel González, n'a pas hésité à dévoiler dans le Boca Show, sur les ondes de Radio Rivadavia. «Montpellier est une opportunité fondamentale car cela donnerait une continuité à Agustín. Sa priorité est de jouer et avec le niveau d'Andrada (Esteban Andrada, le titulaire à Boca Juniors, ndlr), ça va être compliqué. Il s'agirait d'un prêt avec option d'achat obligatoire, qui est une nouvelle méthode de transfert de plus en plus utilisée», a-t-il expliqué, précisant que l'option était de «six millions d'euros, du même montant que celle proposée par l'Udinese». Volubile, l'agent a ensuite expliqué que «Boca n'est pas vendeur à ce prix-là, mais que c'est une première façon d'entamer les négociations. Maintenant, nous attendons une réponse du Conseil pour avancer,» a-t-il conclu.