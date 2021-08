OGCN-OM : la ministre des Sports comprend la réaction des joueurs de l'OM

La suite après cette publicité

Interrogée par plusieurs médias ce lundi matin pour réagir aux incidents survenus lors de la rencontre entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a tenu à soutenir la réaction des joueurs agressés lors de l'envahissement de terrain par les ultras niçois : «Encore heureux que les joueurs se soient défendus. Sur un match où on s’en prend aux joueurs et aux arbitres, c’est normal qu’on réagisse. On va laisser les joueurs se faire insulter, se faire jeter des bouteilles pleines d’eau ? Non», a-t-elle déclaré sur BFM TV.

Au micro de France Info, l'ancienne championne du monde de natation soupçonne également un souci de sécurité à l'Allianz Riviera durant les incidents : «Une ligne rouge a été franchie en matière de violences à l'encontre des acteurs de jeu. Je me bats contre toute haine, incivilité dans les stades. C'est inacceptable que nos supporters balancent des objets, soient violents, pénètrent dans les stades. Les clubs qui reçoivent des matchs sont responsables de la sécurité des joueurs, des entraîneurs et des arbitres qui sont sur le terrain avant tout et de ce qui se passe dans les tribunes dans les paroles et dans les actes. [...] Oui probablement (il y a un problème de sécurité, ndlr) si on est en mesure de voir de tels actes sur le terrain, des bouteilles voler dans tous les sens et atteindre des joueurs. Les bouteilles en verre sont interdites, il y a une question de contrôle».