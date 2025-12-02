Liga : le FC Barcelone croque l’Atlético de Madrid

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Cette formule sied parfaitement au duel à distance entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Les trois nuls consécutifs de la Casa Blanca ont permis aux Blaugranas de prendre la tête du championnat le week-end dernier, trois points devant son adversaire du soir. Il fallait maintenant confirmer à domicile, au Nou Camp, contre l’autre gros bras de Liga : l’Atlético de Madrid, en grande forme lui aussi du haut de ses 7 succès consécutifs toutes compétitions confondues.

Ce choc au sommet tenait rapidement ses promesses, d’autant qu’il n’y avait presque pas d’absents des deux côtés puisque seuls Araujo et De Jong manquaient à l’appel au Barça, juste avant la sortie de Cardoso du côté madrilène dès la 14e. Malgré ce coup dur, les Colchoneros prenaient un bon départ. Leur pressing faisait mal et, plus inhabituel dans ce genre de confrontation, ils parvenaient à prendre des risques dans leur sortie de balle. C’est même sur un ballon à la limite du hors-jeu qu’ils ouvraient le score.

Le Barça retourne la situation

Molina récupérait sur Raphinha et alertait en une touche Baena, qui surprenait la défense dans le dos, pour conclure en effaçant Joan Garcia (0-1, 20e). Pas de quoi faire douter le Barça cependant. Les Catalans avaient déjà repris du poil de la bête avant cette ouverture du score et égalisaient rapidement par Raphinha, lequel héritait d’une ouverture parfaite de Pedri (1-1, 26e). Ce temps fort ne durait pas pour voir les débats s’équilibrer, à l’image de la situation que Baena ne concrétisait pas (32e) et du penalty obtenu par Olmo mais manqué par Lewandowski, hors cadre (36e). Oblak le mettait ensuite en échec (38e).

L’entrée de Gallagher à la pause n’a pas forcément apporté l’équilibre nécessaire à l’Atlético. Les deux équipes se rendaient encore coup pour coup avec Raphinha (53e) puis Giuliano Simeone (54e). Lewandowski, pas dans un grand soir décidément, ne pouvait reprendre ce centre de son ailier brésilien (57e). Les venues de Sorloth et Almada (62e) ont fait du bien mais elles ont mis un certain temps à se faire ressentir, la faute au but d’Olmo, qui donnait l’avantage au Barça (2-1, 65e), en plus de sortir sur blessure. L’échec de Lamine Yamal en position de contre (73e) laissait un certain suspense dans ce match.

Le dernier quart d’heure était exclusivement rojiblanco. Thiago Almada aurait pu égaliser d’un formidable numéro mais il y a eu cette touche de trop pour rater le cadre (79e). Sortloth aussi a eu une très belle situation qu’il n’a pu conclure, alors que Griezmann, entré quelques minutes plus tôt, a eu une énorme balle de match (90e+2). Le centre venu de la gauche était sans doute un poil trop en retrait pour permettre au Français d’arracher l’égalisation. Résultat, le Barça est parvenu à conserver un avantage finalement plus large. Si Oblak avait mis Rashford en échec (90e+3), Ferran lui ne tremblait pas sur ce ballon de l’Anglais (3-1, 90e+6). Le Barça conforte son avance en tête de la Liga avec 4 points d’avance sur le Real, et 6 sur son adversaire du soir.