Équipe de France : Dugarry taille les Bleus qui critiquent Didier Deschamps

Didier Deschamps et Christophe Dugarry ne partiront sans doute pas en vacances ensemble mais sur ce coup-là, le consultant de RMC a pris la défense de l’ancien sélectionneur. Il n’a pas supporté entendre durant cette trêve internationale certains joueurs de l’équipe de France expliquant qu’ils préfèrent le jeu actuel sous Zinedine Zidane. Selon lui, il s’agit de critiques faciles puisque Deschamps a quitté son poste. Ils ont pourtant eu de nombreuses occasions pour le lui dire.

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«Ces joueurs qui s’expriment, il fallait le faire face à l’Argentine (en finale de la Coupe du Monde 2022) où pendant 80 minutes on n’a pas vu le ballon. Ça a été la même chose au dernier Euro face à l’Espagne (en demi-finale de l’Euro 2024) où on a vu qu’on était moins fort qu’eux. Si tu te plaints que le plan de jeu n’était pas bon, il fallait le réclamer avant, aller voir l’entraîneur et lui expliquer ce qui se passe. Il fallait s’exprimer avant», lâche le champion du monde 1998 dans l’émission Rothen s’enflamme. «On n’a pas été beaucoup à s’exprimer sur la qualité du jeu, on nous expliquait: "Mais on gagne, on s’en fiche de la qualité du jeu!" Maintenant qu’ils parlent, c’est trop tard. Il fallait la ramener avant! L’humiliation face à l’Argentine ou les deux matchs face à l’Espagne contre qui on a été bidons, vous les joueurs, vous êtes les responsables au même titre que Deschamps.»