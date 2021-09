Gerard Piqué veut lancer une Coupe du Monde... de ballons gonflables !

En plus d'être propriétaire du FC Andorra et organisateur de la Coupe Davis avec son groupe Kosmos, Gerard Piqué continue de diversifier ses activités en dehors de sa carrière de footballeur au FC Barcelone. Le défenseur central catalan était invité au studio du célèbre streamer espagnol Ibai Llanos, connu pour réaliser des diffusions en direct avec des joueurs du Barça sur sa plateforme Twitch, dans laquelle il est suivi par près de 8 millions d'abonnés.

Dans un extrait publié sur son compte Twitter, Ibai discute avec Piqué d'une possibilité d'organiser une Coupe du monde des ballons gonflables, le but étant de ne pas laisser le ballon de baudruche toucher le sol : « j’ai un peu honte de le dire. A priori, c’est une idée assez amusante, qui a aussi à voir avec mes origines et que j’aimais beaucoup faire. Nous avons pensé à faire une chose depuis longtemps, nous avons passé des heures à réfléchir au format et nous allons faire une Coupe du Monde. » Seize équipes d'Amérique du Sud (Argentine, Brésil...), d'Europe (France, Portugal, Andorre...) ainsi que le Japon seraient invitées à cette compétition.