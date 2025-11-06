Real Madrid : le vestiaire en veut à Xabi Alonso

Mardi soir, le Real Madrid a été battu par Liverpool à Anfield (1-0). Sans un grand Thibaut Courtois, le score aurait pu être plus important. Depuis, la presse espagnole cherche les coupables. Et Xabi Alonso, dont les choix ont posé question, n’est pas épargné. Mais il n’y a pas que les médias qui s’interrogent. Son groupe aussi.

« Dans les vestiaires, il y a des joueurs qui pensent que Xabi Alonso est froid et ne les comprend pas. Ils ne comprennent pas pourquoi il a exposé Trent Alexander-Arnold à Anfield», a expliqué hier soir El Chiringuito. En effet, le latéral droit anglais a été hué à son entrée en jeu et sifflé par le public anglais à chacune de ses prises de balle. Les joueurs de Liverpool ne l’ont pas épargnés non plus. Le vestiaire madrilène en veut au coach d’avoir exposé la recrue estivale.