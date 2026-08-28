Cagliari : Yael Trepy est sorti de l’hôpital

Yael Trepy a quitté l’hôpital universitaire de Sassari ce jeudi après un grave accident de piscine qui avait nécessité son admission aux urgences puis son placement en soins intensifs. Le jeune joueur de Cagliari est sorti en bon état général, annonce l’établissement italien rapporté par le Corriere Dello Sport, après une amélioration progressive et importante de son état de santé. Une fois la phase la plus critique passée et ses problèmes respiratoires améliorés, Trepy avait pu quitter les soins intensifs pour rejoindre le service de pneumologie clinique et d’intervention, où il a poursuivi son traitement et sa convalescence. Les examens réalisés pendant son hospitalisation ont confirmé cette évolution favorable et permis aux médecins d’autoriser son retour à domicile. Accompagné de sa mère au moment de sa sortie, le joueur a quitté l’établissement avec le sourire après avoir salué le personnel soignant.

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L’hôpital de Sassari a également souligné la mobilisation de l’ensemble des équipes médicales depuis la prise en charge initiale du joueur jusqu’à son rétablissement. « Cette histoire illustre l’importance d’un réseau de soins de santé qui a su réagir avec expertise, rapidité et une parfaite coordination », a déclaré Serafinangelo Ponti, directeur général de l’établissement. Celui-ci refuse de parler de miracle et préfère mettre en avant le travail collectif des services d’urgence, des soins intensifs et de pneumologie. Pietro Pirina, directeur du service de pneumologie clinique et d’intervention, a de son côté confirmé que Trepy pouvait sortir en toute sérénité. Aucune date n’a encore été annoncée concernant son retour sur les terrains, l’établissement lui souhaitant désormais un prompt rétablissement avant une reprise de sa carrière sportive.