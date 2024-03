FC Nantes : Jocelyn Gourvennec viré, Antoine Kombouaré va encore le remplacer !

Depuis très longtemps maintenant, le FC Nantes ne cesse de s’illustrer par son instabilité à tous les étages. Sous la présidence du très controversé Waldemar Kita, les Canaris enchaînent les coaches, les polémiques et les résultats décevants. Il y a bien quelques éclaircies parfois avec cette victoire en Coupe de France et cette participation à la Ligue Europa, mais c’est trop peu. Trop peu pour un club du standing du FC Nantes qui flirte régulièrement avec la relégation. La saison dernière, le club avait fini par se sauver lors de l’ultime journée sous les ordres de Pierre Aristouy.

L’ancien directeur du centre de formation avait remplacé un Antoine Kombouaré, sans solution, souvent en conflit avec Waldemar Kita, et qui avait placé Nantes à la 17e place du classement à quatre petites journées de la fin. Si Pierre Aristouy avait réussi sa mission maintien la saison dernière, il n’a pas réussi à surfer sur cette dynamique cette saison. Au contraire. Son équipe a fini par sombrer encore une fois et le FC Nantes décidait de s’en séparer à la fin du mois de novembre. Kita décidait alors de miser sur Jocelyn Gourvennec pour relancer la machine. Mais depuis l’arrivée de l’ancien coach guingampais, Nantes n’a pas relevé la tête et s’enfonce même un peu plus chaque jour.

Kombouaré encore de retour

Depuis qu’il est sur le banc nantais, Gourvennec n’a connu la victoire qu’à quatre reprises. Pour le reste, 10 défaites et 1 nul. C’est d’ailleurs le coach nantais à avoir atteint les 10 défaites le plus rapidement dans l’histoire du club. Et celle de ce samedi soir face à Strasbourg (1-3) lui a été fatale. Avec 25 points en 26 journées, Nantes pointe à la 16e place de Ligue 1 et se dirige tout droit vers une descente en Ligue 2. Les supporters n’y croient plus et la direction nantaise a décidé de réagir. En effet, selon L’Équipe, Jocelyn Gourvennec a été démis de ses fonctions ce samedi soir et n’est plus l’entraîneur de Nantes.

Mais comme Waldemar Kita ne fait jamais les choses comme tout le monde, le choix de son remplaçant a de quoi surprendre. C’est bien Antoine Kombouaré qui va faire son retour sur le banc pour une nouvelle mission maintien. Le technicien de 60 ans, qui avait récemment exprimé son envie de retrouver un banc, va donc retourner sur celui qu’il avait quitté il y a moins d’un an. Malgré ses conflits réguliers avec la présidence nantaise, Kombouaré a donc accepté cette nouvelle mission. Reste à savoir si cela va payer ou non, car le choix de Kita est déjà pointé du doigt.