Chelsea ne lâche pas la pépite Arsen Zakharyan malgré un incroyable imbroglio !

La suite après cette publicité

Réalisant un mercato estival de grande facture avec plus de 280 millions d'euros dépensés sur Wesley Fofana (Leicester), Marc Cucurella (Brighton), Raheem Sterling (Manchester City), Kalidou Koulibaly (Napoli), Carney Chukwuemeka (Aston Villa), Pierre-Emerick Aubameyang (FC Barcelone), Gabriel Slonina (Chicago) et Denis Zakaria (Juventus, prêt payant), Chelsea aurait pu faire un autre achat en toute fin de mercato. Intéressé de longue date par le jeune milieu russe Arsen Zakharyan (19 ans), le club londonien fait de gros efforts pour recruter le joueur du Dynamo Moscou. Celui qui connaît un début de saison mitigé (3 buts et 5 offrandes en 17 matches), mais reste sur un solide exercice (9 buts et 9 offrandes en 34 matches) est sous contrat jusqu'en juin 2024 et dispose d'une clause libératoire estimée à 15 millions d'euros.

Une somme loin d'être un repoussoir pour le club détenu par Todd Boehly dont la puissance financière n'est plus à démontrer. Essayant d'attirer le joueur en proposant une somme équivalente à sa clause libératoire au club russe, Chelsea pensait arriver à le faire venir rapidement. Surtout que le Dynamo Moscou qui a accueilli favorablement l'approche des Blues, mais finalement les jours ont passé et le mercato s'est terminé sans qu'Arsen Zakharyan ne rejoigne l'Angleterre. La raison est simple, les sanctions anglaises envers la Russie suite à la guerre en Ukraine ne permettent pas de transférer des fonds vers le pays des Tsars.

Un changement de nationalité ?

Le Dynamo Moscou n'avait pas manqué d'expliquer la situation le 1er septembre dernier dans un communiqué : «Arsen Zakharyan reste au Dynamo. Le 25 août, le Dynamo a reçu une offre de Chelsea concernant un transfert. Cependant, pour un certain nombre de raisons techniques indépendantes de notre volonté, il est impossible de transférer le joueur. Il a été décidé qu'Arsène continuerait à jouer pour le Dynamo.» Outre les restrictions en Angleterre, la FIFA et l'UEFA ont mis des restrictions sur la signature de joueurs russes. Depuis, Chelsea n'a pas abandonné pour autant ce dossier et essaye de trouver une solution pour contourner les restrictions afin d'accueillir le natif de Samara.

Арсен Захарян остается в «Динамо»



25 августа в «Динамо» поступило предложение от «Челси» по поводу перехода. Однако по ряду не зависящих от нас технических причин осуществить переход игрока в это ТО невозможно.



Было принято решение, что Арсен продолжит выступать за «Динамо». pic.twitter.com/6NX1kYNsbY — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) September 1, 2022

Les Blues multiplient les options comme le révèle l'Evening Standard qui explique qu'Arsen Zakharyan tenterait d'obtenir un passeport arménien, pays dont il a des origines, afin de faciliter l'opération. Pour autant, la Fédération Arménienne a nié tout contact avec le joueur qui compte 4 capes avec la Russie. Souhaitant l'accueillir en janvier prochain, Chelsea peut néanmoins compter sur l'intérêt du joueur qui souhaite rejoindre la formation londonienne. Ce dernier ainsi que les Blues sont en train de pousser pour enfin conclure cette opération où les différentes parties sont d'accord, mais dont les sanctions internationales bloquent encore une finalisation totale du dossier.