Liga : grâce à Raphinha, le FC Barcelone devance Osasuna et prend le large

Toujours en tête du Championnat après la mauvaise passe du Real Madrid, le FC Barcelone avait une belle occasion de prendre provisoirement sept points d’avance sur son rival et poursuivre sa belle série de succès. Après avoir renversé Francfort cette semaine, en C1, Hansi Flick décidait d’aligner Rashford et Ferran Torres à la place de Fermín López et Lewandowski pour enfoncer la formation d’Osasuna, au Camp Nou, à la lutte pour rester en dehors de la zone de relégation.

Devant son public, le Barça s’installait dans le camp adverse et confisquait le ballon, mais manquait de justesse dans le dernier geste. Seul Pedri parvenait à inquiéter un Sergio Herrera attentif (19e). Et sur corner joué entre Raphinha et Lamine Yamal, Rashford pouvait centrer vers Ferran Torres, qui pensait ouvrir le score avec une tête lobée (23e). Mais le VAR a signalé un hors-jeu au départ du corner, ce qui a complètement freiné les Catalans pour la suite de la partie, beaucoup moins entreprenants.

Raphinha fait la différence

Lamine Yamal tentait de se montrer dangereux sur son côté et parvenait à s’offrir la plus grosse occasion de la partie, mais Herrera était encore vigilant (45e+3). Après la pause, Rashford loupait une grosse occasion de prendre l’avantage et était contré in extremis (52e). Après un moment de flottement, Pedri pouvait transmettre vers Raphinha, qui a contrôlé du pied droit avant d’enchaîner une frappe soudaine du gauche pour ouvrir le score (1-0, 70e). Regroupée dans son camp, l’équipe de Pampelune semblait vouloir éviter de concéder un plus gros score plutôt que d’aller chercher l’égalisation.

Cela n’a pas empêché Lamine Yamal de lâcher une lourde frappe de loin, encore stoppée par Herrera (80e). Finalement, c’est encore Raphinha qui a assuré la victoire au Barça d’une reprise à bout portant, sur un centre dévié de Koundé (2-0, 88e). Avant de débuter sa campagne en Coupe du Roi contre Guadalajara, le FC Barcelone enchaîne un sixième succès de suite et prend le large au classement. De son côté, Osasuna replonge et reste à égalité de points avec Girona, le barragiste.