Edin Dzeko rebondit à Schalke 04
C’était attendu, c’est désormais officiel. Après six petits mois passés à la Fiorentina, Edin Dzeko (39 ans) retourne en Allemagne. L’ancien pensionnaire de Wolfsbourg s’est engagé pour six mois avec Schalke 04, qui évolue en deuxième division allemande.
«Renfort de prestige pour l’attaque : le FC Schalke 04 recrute l’attaquant international Edin Džeko pour les 16 matchs restants de la saison 2025/2026. L’international bosnien, qui a récemment évolué à la Fiorentina en Serie A, est l’un des buteurs les plus prolifiques de sa génération. Âgé de 39 ans, il portera le numéro 10 à Schalke», peut-on lire sur le communiqué.
