Edin Dzeko rebondit à Schalke 04

Par Matthieu Margueritte
Edin Dzeko @Maxppp

C’était attendu, c’est désormais officiel. Après six petits mois passés à la Fiorentina, Edin Dzeko (39 ans) retourne en Allemagne. L’ancien pensionnaire de Wolfsbourg s’est engagé pour six mois avec Schalke 04, qui évolue en deuxième division allemande.

FC Schalke 04
Verstärkung für den Angriff: Edin Džeko wechselt für den Rest der laufenden Saison zum #S04 🆕🎯

Willkommen auf Schalke, @EdDzeko! ⚒️

«Renfort de prestige pour l’attaque : le FC Schalke 04 recrute l’attaquant international Edin Džeko pour les 16 matchs restants de la saison 2025/2026. L’international bosnien, qui a récemment évolué à la Fiorentina en Serie A, est l’un des buteurs les plus prolifiques de sa génération. Âgé de 39 ans, il portera le numéro 10 à Schalke», peut-on lire sur le communiqué.

