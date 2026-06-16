Menu Rechercher
Commenter 7
Coupe du Monde

Neymar et sa compagne attendent un nouvel enfant

Par Allan Brevi
1 min.
Neymar, buteur contre la Bolivie @Maxppp

Alors que son début de Coupe du Monde 2026 est pour l’instant frustrant sur le plan sportif, Neymar a reçu une excellente nouvelle dans sa vie personnelle. Toujours gêné physiquement, le Brésilien n’a pas encore disputé la moindre minute dans le tournoi et a même quitté temporairement le rassemblement de la Seleção pour passer de nouveaux examens médicaux. Le staff brésilien continue de gérer son retour avec prudence et son apparition face à Haïti reste incertaine, le sélectionneur ne souhaitant prendre aucun risque avec sa star.

La suite après cette publicité

Si la situation demeure compliquée sur les terrains, l’ancien joueur du PSG et du Barça semble pleinement épanoui en dehors. Neymar et sa compagne Bruna Biancardi ont en effet annoncé attendre un nouvel enfant. Le couple a révélé qu’il s’agira d’une petite fille, partageant son bonheur sur les réseaux sociaux avec le message : « voici une autre princesse ! ». Une heureuse nouvelle qui devrait apporter le sourire au numéro 10 brésilien dans une période sportive bien plus contrastée.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Brésil
Neymar

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Brésil Flag Brésil
Neymar Neymar
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier