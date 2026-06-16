Neymar et sa compagne attendent un nouvel enfant

Alors que son début de Coupe du Monde 2026 est pour l’instant frustrant sur le plan sportif, Neymar a reçu une excellente nouvelle dans sa vie personnelle. Toujours gêné physiquement, le Brésilien n’a pas encore disputé la moindre minute dans le tournoi et a même quitté temporairement le rassemblement de la Seleção pour passer de nouveaux examens médicaux. Le staff brésilien continue de gérer son retour avec prudence et son apparition face à Haïti reste incertaine, le sélectionneur ne souhaitant prendre aucun risque avec sa star.

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Vem mais uma princesa! Bruna Biancardi e Neymar serão pais de outra menina. 💕 pic.twitter.com/Dr6fwDK1Cl — kah (@kabiscoiteira) June 15, 2026

Si la situation demeure compliquée sur les terrains, l’ancien joueur du PSG et du Barça semble pleinement épanoui en dehors. Neymar et sa compagne Bruna Biancardi ont en effet annoncé attendre un nouvel enfant. Le couple a révélé qu’il s’agira d’une petite fille, partageant son bonheur sur les réseaux sociaux avec le message : « voici une autre princesse ! ». Une heureuse nouvelle qui devrait apporter le sourire au numéro 10 brésilien dans une période sportive bien plus contrastée.