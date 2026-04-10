Le FC Barcelone s’inquiète pour Pedri, terrible nouvelle pour Roberto De Zerbi

Précaution maximale pour Pedri

« Précaution maximum pour Pedri », peut-on lire dans le journal Sport. La prudence est de mise autour de Pedri. Hansi Flick a choisi de le remplacer à la mi-temps face à Atlético de Madrid par simple précaution, en raison d’une légère surcharge musculaire. Pièce maîtresse du milieu du FC Barcelone, le joueur souhaitait poursuivre la rencontre, mais le staff a préféré ne prendre aucun risque afin d’éviter toute rechute en cette fin de saison décisive. Face à l’Espanyol en Liga, il devrait ainsi être ménagé. Un choix logique pour un joueur déjà fragilisé par des pépins physiques par le passé. D’autant plus qu’en l’absence de Frenkie de Jong et avec un Marc Bernal diminué par une gêne à la cheville, Pedri pourrait s’avérer indispensable lors du quart de finale retour de Ligue des Champions mardi.

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Mauvaise nouvelle pour De Zerbi avant ses débuts

À Londres, « gros coup dur pour Kudus » affiche le Daily Mail. L’ailier de Tottenham s’est de nouveau blessé à la cuisse lors d’un entraînement, alors qu’il revenait de trois mois d’absence. Cette rechute, qui intervient avant le premier match de Roberto De Zerbi contre Sunderland, devrait nécessiter une opération et mettre fin à la saison du Ghanéen. Kudus, qui est arrivé chez les Spurs pour 60 millions d’euros à l’été 2024, n’a inscrit que trois buts. Cette mauvaise nouvelle pour De Zerbi vient s’ajouter aux blessures de Bentancur, Richarlison, Davies et Bergvall.

L’AC Milan vise Lewandowski

« Milan, emmène-moi » titre la Gazzetta dello Sport au sujet de Robert Lewandowski. Le Polonais de 37 ans est en fin de contrat avec le Barça cet été et suscite l’intérêt de l’AC Milan pour relancer ses ambitions européennes. Auteur de 12 buts en Liga cette saison malgré son âge, il a marqué plus que n’importe quel joueur des Rossoneri. Il pourrait ainsi signer librement, sans indemnité de transfert, malgré un salaire élevé dépassant 15 millions d’euros annuels. Toutefois, le média transalpin précise que la Juventus est également sur le dossier.