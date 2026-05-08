Real Madrid : le vestiaire ne veut pas de Valverde et Vini Jr pour capitaine

Considéré comme le meilleur club du monde pendant longtemps, le Real Madrid perd de son éclat ces derniers mois, entre des résultats décevants et une ambiance catastrophique. L’altercation entre Aurélien Tchouameni et Fede Valverde n’a pas arrangé les choses au sein d’un vestiaire divisé depuis quelques semaines entre les soutiens de Xabi Alonso puis ceux d’Alvaro Arbeloa.

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Dans le camp de l’actuel coach merengue, on retrouve notamment Vinicius Jr, qui est accusé d’être sa taupe, et Valverde. Deux joueurs qui ne s’entendaient pas avec son prédécesseur. Ce vendredi, Marca indique d’ailleurs que plusieurs joueurs du vestiaire estiment que Vini Jr et Valverde ne sont pas les meilleurs choix pour diriger le vestiaire et avoir le brassard. Ils pensent qu’il faudrait revoir le système de désignation des capitaines, qui repose notamment sur l’ancienneté. Affaire à suivre…