LOSC : Nico Gaitan pas conservé

Arrivé au mois de janvier, Nico Gaitan (32 ans) ne sera pas conservé par le LOSC, annonce RMC Sport. L'international argentin (19 sélections, 2 buts), 4 apparitions au compteur en Ligue 1, a été apprécié en interne pour son professionnalisme, mais son salaire élevé a poussé les Dogues à ne pas lever l'option pour une prolongation de son contrat.

RMC Sport précise par ailleurs que Loïc Rémy (33 ans) et Jérémy Pied (31 ans), eux aussi en fin de contrat au 30 juin, négocient eux une possible rallonge de deux ans. Un entretien est prévu entre la direction et les deux anciens Lyonnais dans les prochains jours.