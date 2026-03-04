Le Barça donne des nouvelles de Jules Koundé et Alejandro Baldé

Mardi soir, le FC Barcelone n’est pas passé loin de la remontada. Une victoire 3-0 qui n’aura pas suffi à retourner la situation suite à la défaite 4-0 de l’aller sur la pelouse de l’Atlético. Un match pendant lequel Hansi Flick a en plus dû voir deux de ses joueurs se blesser : Jules Koundé, sorti en première période, puis Alejandro Baldé, qui l’avait remplacé. Le club vient de publier un communiqué donnant des nouvelles des deux joueurs.

« Jules Kounde souffre d’une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche. La durée de son absence dépendra de son évolution », indique le club au sujet du défenseur français, sans préciser combien de temps il sera indisponible. Pour Baldé, on a une durée d’absence : « Baldé souffre d’une blessure au biceps fémoral distal de la cuisse gauche. La durée de son absence devrait être de 4 semaines ». Hansi Flick va devoir bricoler.