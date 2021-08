JT Foot Mercato : Manchester City lance son mercato de tous les records

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

Selon As, le Real Madrid préfère avoir à payer un gros transfert cet été pour Kylian Mbappé que de prendre le risque de perdre le champion du monde 2018 définitivement en cas de prolongation de contrat au cours de cette saison ou d'un départ pour un autre club l'hiver ou l'été prochains. Le PSG redoute un tel scénario, conscient qu'il serait difficile de retenir son n° 7 en cas d'offre concrète et massive de la part du Real.

Selon les informations de Kicker, Thilo Kehrer (24 ans) répondrait aux besoins du Bayer Leverkusen en défense, alors que le club de Bundesliga cherche un joueur polyvalent derrière. Mais ce n'est pas le seul club qui a des vues sur l'Allemand. En effet, selon nos informations, d'autres clubs de Bundesliga sont venus aux renseignements auprès des représentants du joueur. Il s'agit de Wolfsbourg, de l'Eintracht Francfort, du Borussia Mönchengladbach et du Bayern Munich. La direction du PSG serait prête à s'en séparer en cas de bonne offre.

As nous apprend que, comme quelques clubs de Serie A, le PSG est très intéressé par Javi Serrano (18 ans). Il s'agit d'un milieu de terrain, présenté comme très complet, qui évolue à l'Atlético de Madrid depuis onze ans maintenant.

UOL Esporte explique que Marcos Braz et Bruno Spindel, deux dirigeants de Flamengo, ont rendez-vous ce lundi avec le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, Juninho, pour avancer sur le dossier Thiago Mendes (29 ans).

Selon les informations de Sky Italia, l'OM aurait un accord avec Nikola Maksimovic, le défenseur libre de tout contrat après son départ de Naples. Mais le joueur serbe de 29 ans est aussi suivi par Séville, féroce concurrent pour l'OM.

Les infos du jour à l'étranger

Mundo Deportivo dévoile une très bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Le quotidien sportif espagnol explique en effet que trois poids lourds du vestiaire catalan ont accepté de faire de sérieux efforts sur le plan financier. Ainsi, Gerard Piqué, Sergio Busquets et Sergi Roberto semblent d'accord pour baisser leurs salaires.

Si le départ d'Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid devient de moins en moins probable, le FC Barcelone serait toujours intéressé par l'arrivée de Saul Ñiguez cet été. La direction catalane serait la mieux placée pour enrôler l'international espagnol (19 sélections) d'après les informations d'As. Mais aucune proposition n'a été faite pour l'instant.

Dimanche. C'est la deadline qu'a fixé le Barça à Ilaix Moriba pour accepter - ou non - la prolongation de contrat formulée par l'écurie catalane. Pour l'instant, l'entourage du joueur n'a pas répondu à l'offre faite la semaine dernière, et les dirigeants catalans commencent à s'agacer.

Le Real Madrid serait prêt à écouter des offres pour Eden Hazard cet été selon ABC. Carlo Ancelotti veut un groupe de 23 joueurs maximum pour la saison prochaine et les Merengues ne diront pas non à une bonne proposition pour le Belge.

Selon les informations de Sky Sports, West Ham serait toujours en discussions avec Chelsea pour enrôler Kurt Zouma (26 ans). Cependant, un accord semblerait compliqué à être trouvé, les Blues souhaitant inclure leur défenseur central français dans une offre pour le défenseur du Séville FC, Jules Koundé.

La Gazzetta dello Sport rapporte dans ses colonnes du jour que Tiemoué Bakayoko (26 ans), sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2022, serait dans les petits papiers de la Juventus.

Harry Kane est-il en train de lancer un bras de fer avec Tottenham ? Sky Sports assure en tout cas que l'attaquant anglais n'était pas présent à l'entraînement ce lundi matin alors qu'il était attendu du côté des Spurs.

Tottenham veut Cristian Romero et il est prêt à lâcher 55 M€ pour convaincre l'Atalanta Bergame, comme le rapporte The Times. Cela ferait de Romero la deuxième recrue la plus chère de l'histoire des Spurs, derrière Tanguy Ndombélé.

Lautaro Martinez n'est pas prêt de quitter l'Inter pour le moment. Selon les informations du Corriere dello Sport, aucune offre n'a été proposée à la direction nerazzurra pour son attaquant argentin.

Excellent lors de l'Euro 2020 où il a brillé avec la Hongrie, le défenseur central Attila Szalai a la cote. Le joueur de 23 ans évolue pour le moment avec la formation turque de Fenerbahçe, mais le Borussia Dortmund s'intéresse à lui selon le média sportif turc TGRT Haber Spor.

Le focus du jour

Manchester City prépare du très très lourd et va sortir le carnet de chèques dans les prochaines semaines. La preuve sur le dossier Jack Grealish. L'international anglais devrait devenir le joueur le plus cher de l'histoire de la Premier League, devant Paul Pogba ! Les Skyblues ont fait une offre colossale de 117 M€, et Aston Villa qui veut absolument le conserver, devrait lâcher l'affaire et accepter son transfert.

Ça chauffe aussi pour Harry Kane. Le buteur des Three Lions veut quitter Tottenham et rêve de titres. Il voudrait rejoindre les Citizens. C'est ce qu'il devrait annoncer à son président Daniel Lévy dans la semaine. Kane pousse en coulisse pour City, mais ça risque d'être compliqué pour le club mancunien de boucler deux énormes transferts à plus de 100M€.

En cas d'échec, City cherche quand même un buteur pour pallier au départ de Sergio Agüero, et le plan B ne serait autre que Robert Lewandoski. Le problème reste le même puisque son club, le Bayern Munich, n'est pas du tout vendeur.

Pour financer tout cela, les Citizens devront sans doute vendre Bernardo Silva. Il veut quitter l'équipe de Pep Guardiola pour changer d'air, et a déjà donné ses deux destinations préférées. C'est du côté de l'Espagne qu'il faut regarder, avec le Barça et l'Atlético de Madrid.

Dans le même temps, Man City compte aussi prolonger bon nombre de joueurs cadres de l'équipe. Ça a déjà commencé avec Kevin de Bruyne et Fernandinho. Et ça va se poursuivre avec Ederson, qui pourrait être prolongé jusqu'en 2028 ! Phil Foden, John Stones, Raheem Sterling, Riyad Mahrez et même Ruben Dias sont aussi concernés par cette vague de prolongations.

Les officiels du jour

Henry Onyekuru jouera en Grèce l'an prochain, puisque Monaco a annoncé le transfert de l'ailier de 24 ans à l'Olympiakos. Le montant de l'opération est d'environ 5 millions d'euros.