Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue 1

Serie A : la Lazio de Gattuso humilie la Juventus à Turin

Par Valentin Feuillette
1 min.
Gennaro Gattuso @Maxppp
Juventus 0-3 Lazio

La Lazio a frappé fort sur la pelouse de la Juventus en s’imposant largement (0-3), ce dimanche, lors de la 7e journée de Serie A. Les Biancocelesti ont pris les devants à la 37e minute grâce à Oliver Provstgaard, qui a repris de la tête un corner de Mattia Zaccagni. Malgré quelques tentatives, la Vieille Dame n’est jamais parvenue à revenir dans la rencontre.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, Gustav Isaksen a fait le break à la 66e minute sur une passe de Nuno Tavares, avant que Fisayo Dele-Bashiru ne scelle le succès romain à la 89e minute, servi par Andrea Pinamonti en contre-attaque. Une victoire convaincante pour la Lazio, qui a puni les errements défensifs turinois, tandis que la Juventus a vécu une soirée très compliquée à domicile. Au classement, les Biancocelesti restent à la 2ème place derrière l’Inter.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lazio
Juventus

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lazio Logo Lazio
Juventus Logo Juventus Turin
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier