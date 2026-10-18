Serie A : la Lazio de Gattuso humilie la Juventus à Turin

La Lazio a frappé fort sur la pelouse de la Juventus en s’imposant largement (0-3), ce dimanche, lors de la 7e journée de Serie A. Les Biancocelesti ont pris les devants à la 37e minute grâce à Oliver Provstgaard, qui a repris de la tête un corner de Mattia Zaccagni. Malgré quelques tentatives, la Vieille Dame n’est jamais parvenue à revenir dans la rencontre.

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Au retour des vestiaires, Gustav Isaksen a fait le break à la 66e minute sur une passe de Nuno Tavares, avant que Fisayo Dele-Bashiru ne scelle le succès romain à la 89e minute, servi par Andrea Pinamonti en contre-attaque. Une victoire convaincante pour la Lazio, qui a puni les errements défensifs turinois, tandis que la Juventus a vécu une soirée très compliquée à domicile. Au classement, les Biancocelesti restent à la 2ème place derrière l’Inter.