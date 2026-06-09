Real Madrid : l’Espagne ne veut pas du transfert de la trahison

Florentino Pérez a aiguisé la curiosité de tout le monde. Des supporters aux médias, en passant même par les joueurs et les clubs, tous attendent de savoir qui est le fameux joueur à 150 M€ promis par le boss de la Casa Blanca lors des élections à la présidence du club. Très rapidement, le nom de Vitinha est sorti du chapeau. Plusieurs publications ibériques ont assuré qu’il est le fameux footballeur pour lequel Pérez fera une très grosse offre. D’autres ont avancé la piste João Neves. Un autre milieu du PSG très apprécié à Madrid. Mais pour l’un comme pour l’autre, la porte semble fermée du côté de Paris.

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Le Telegraph a, de son côté, cité Michael Olise. Pourtant, Pérez a assuré que le joueur du Bayern Munich n’est pas celui pour lequel il va faire sauter la banque. Plus récemment, certains médias, dont Sky Germany, ont annoncé que c’est Julian Alvarez qui serait l’heureux élu. Un joueur déjà courtisé par Arsenal, le PSG et le FC Barcelone, qui aurait sa priorité. Mais l’Atlético de Madrid, qui souhaite le prolonger, n’est pas pour le vendre à un club espagnol. Alors que dire du Real Madrid, l’écurie rivale des Colchoneros. Ce serait le transfert de la trahison.

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Une piste qui ne plaît pas à Madrid

Interrogé par Mundo Deportivo, l’agent de l’Araignée a indiqué hier : « nous ne disposons d’aucune information à ce sujet et personne ne nous a contactés à ce sujet.» ESPN Argentina confirme, de son côté, des contacts entre le clan Alvarez et le Real Madrid. Cela n’est pas anodin, puisque c’est aujourd’hui que l’offre madrilène de 150 M€ doit partir pour ce fameux joueur. Ce qui est sûr, c’est que le cas Alvarez ne fait pas plaisir à grand monde à Madrid. Sur le plateau d’El Chiringuito, Edu Aguirre, qui suit les Merengues, a avoué qu’il ne veut pas de l’Argentin au Real Madrid : «Julian ? Il ne me fait pas rêver.» Il n’est pas le seul dans ce cas. Sur la SER, Rafa Alkorta n’a pas compris cette piste.

« Le Real Madrid devrait investir ces 150 M€ sur deux milieux de terrain différents de ceux qu’il possède déjà. Je ne comprends pas pourquoi le Real Madrid tarde autant à recruter Bernardo Silva, un véritable travailleur acharné au milieu de terrain, infatigable tout au long du match, et qui serait disponible gratuitement. Il aurait dû être la première grosse recrue de la saison. Il est normal que tous les grands clubs soient intéressés. J’ai aussi pensé à Tielemans, le joueur d’Aston Villa, un milieu de terrain avec un profil que le Real Madrid ne possède pas. Je ne dépenserais pas cette somme pour Julián Álvarez, car si vous le recrutez, vous devrez en vendre un».

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L’Atlético ne doit pas vendre au rival historique

Il est vrai que sa potentielle venue ne ferait pas les affaires de certains éléments offensifs, dont Endrick de retour de prêt. Pour Kiko Narváez, les Colchoneros ne doivent pas céder. «Quelqu’un finira bien par deviner le joueur, n’est-ce pas ? C’est certain. L’Atlético de Madrid estime qu’il faut une offre colossale, car le risque pris en proposant 95 M€ pour Julián Álvarez, alors remplaçant à Manchester City, s’est avéré payant. Ce serait un pas en arrière pour l’Atlético, car il est la pierre angulaire de leur projet. S’il souhaite partir, il faudra négocier, mais en commençant toujours par 150 M€, car c’est une offre raisonnable. Ensuite, il faudra trouver un attaquant qui veuille venir à l’Atlético. Personnellement, je le vendrai à une équipe qui ne joue pas en Liga».

Sur la COPE, Gonzalo Miro a, lui, lancé : « je serais surpris que la première décision du fonds d’investissement qui rachète le club soit de vendre son joueur vedette à son éternel rival». Ce mouvement ne fait donc pas plaisir à grand monde. Mais pour AS, ce dossier est voué à l’échec. «L’Atlético Madrid n’a aucune intention de vendre Julián Álvarez au Real Madrid.» Le sentiment est le même pour The Athletic, qui précise qu’une «source haut placée au sein du club a affirmé que l’Atlético n’avait aucune intention de le laisser rejoindre son rival madrilène». Le feuilleton Julian Alvarez risque encore de nous réserver de nombreux rebondissements.