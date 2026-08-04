Le PSG prête un jeune talent à Dunkerque
Ce mardi, l’USL Dunkerque renforce son secteur offensif en enregistrant le prêt pour une saison de Khalil Ayari, en provenance du Paris Saint-Germain. Âgé de 21 ans, le jeune international tunisien, qui a participé à la Coupe du Monde avec sa sélection, sort d’une préparation estivale effectuée aux côtés du groupe professionnel parisien.
Vitesse, percussion et créativité pour renforcer les couloirs maritimes ⚡️— USL DUNKERQUE 🐬 (@usldunkerque) August 4, 2026
Khalil Ayari, jeune ailier gaucher international tunisien, rejoint l’USL Dunkerque en prêt pour une saison en provenance du @PSG_inside.
Bienvenue, Khalil !#TeamUSLD pic.twitter.com/YgoyK6dBQG
Ailier gaucher percutant, réputé pour son jeu virevoltant et sa capacité à éliminer en dribble, Ayari rejoint le club nordiste dans le but d’accumuler un temps de jeu précieux. Cette arrivée constitue une belle opportunité pour le joueur de s’imposer au niveau professionnel sous ses nouvelles couleurs dunkerquoises.
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