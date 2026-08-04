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Le PSG prête un jeune talent à Dunkerque

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Adam Ayari - PSG @Maxppp

Ce mardi, l’USL Dunkerque renforce son secteur offensif en enregistrant le prêt pour une saison de Khalil Ayari, en provenance du Paris Saint-Germain. Âgé de 21 ans, le jeune international tunisien, qui a participé à la Coupe du Monde avec sa sélection, sort d’une préparation estivale effectuée aux côtés du groupe professionnel parisien.

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Ailier gaucher percutant, réputé pour son jeu virevoltant et sa capacité à éliminer en dribble, Ayari rejoint le club nordiste dans le but d’accumuler un temps de jeu précieux. Cette arrivée constitue une belle opportunité pour le joueur de s’imposer au niveau professionnel sous ses nouvelles couleurs dunkerquoises.

Pub. le - MAJ le
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