Liverpool : le PSG a encore traumatisé Arne Slot

La saison dernière, Arne Slot et Liverpool sont tombés de leur piédestal en chutant dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Cette année, les Reds doivent à nouveau croiser le fer avec les Rouge et Bleu et ça s’annonce encore une fois mal pour les Anglais. Battus 2-0 au Parc des Princes dans ce quart de finale aller, les hommes de Slot auraient pu prendre plus cher si les Franciliens s’étaient montrés plus efficaces. Sans surprise, Arne Slot était très attendu par les médias à l’issue du match. Entre son choix d’aligner une défense à cinq pour la première fois et la mentalité peu ambitieuse de son équipe, le Batave avait des comptes à rendre.

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Slot veut croire au miracle d’Anfield

Lucide sur le match de ses poulains, le coach du club de la Mersey pense toutefois qu’un miracle est encore possible. « Je pense qu’on peut s’estimer heureux de n’avoir perdu que 2-0, car ils se sont créés davantage d’occasions, même si le premier but nous a fait mal. Mais après ça, ils ont eu d’autres occasions de marquer. C’est très positif pour nous d’être toujours en lice et de pouvoir les accueillir à Anfield, et nous savons à quel point Anfield peut être déterminant pour nous », a-t-il déclaré au micro de TNT Sports, avant de rendre hommage à son gardien Mamardashvili.

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« Il a été crucial. J’ai vu le match d’hier entre le Real Madrid et le Bayern Munich et Manuel Neuer a été très important pour le Bayern en réalisant de nombreux arrêts, et c’est ce que Giorgi a fait pour nous aujourd’hui. Vous avez besoin de ce genre de performance face à des équipes comme le PSG. Vous avez besoin d’un gros travail d’équipe pour les empêcher de marquer. C’était dur. Giorgi a été là pour nous. Il a joué un très bon match ». Enfin, s’il croit en la révolte des siens à Anfield, Slot a encore une fois fait l’éloge d’une équipe parisienne qui n’en finit plus de le marquer au fer rouge après le scénario de l’an dernier.

«On aurait voulu créer plus, mais il n’y avait pas la place»

« On aurait voulu créer plus, mais il n’y avait pas la place. Ils avaient beaucoup la balle. Ils avaient un rythme incroyable partout sur le terrain. Je pense que vous avez vu qu’on a essayé beaucoup de fois de les presser haut. Parfois ça marchait, mais beaucoup de fois, ils étaient capables de nous passer. Ils jouaient dans notre dos. J’ai étudié le match de la saison dernière quand on a gagné 1-0. Le match était exactement pareil et le match à Anfield était différent donc nous sommes contents d’être encore en vie », a-t-il confié, avant d’en remettre une couche sur Canal+.

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« Tous les moments où on défendait en marquage individuel, ils sont arrivés à chaque fois devant notre gardien. Cela a mené à une grosse occasion pour eux à chaque fois. Cette équipe est faite pour dominer, c’est difficile de les dominer. On doit savoir qui on affronte et faire le meilleur plan possible. On a essayé de les presser haut, pas tout le temps, mais peut-être trop souvent. Ils ont été en mesure de jouer trop facilement. On n’était pas en mesure d’attaquer, on n’y arrivait pas, l’autre équipe avait toujours le ballon. Il faut reconnaître la qualité de ces joueurs. On essayait seulement de garder le score en fin de match, car on s’attendait à ce qu’ils marquent un autre but. » Arne Slot n’est pas près d’oublier le PSG.