Le PSG champion dès ce week-end si…

Le Paris Saint-Germain pourrait donc n’attendre que 27 journées de Ligue 1 pour valider un nouveau titre de champion de France. Le treizième de son histoire. Pour cela, les hommes de Luis Enrique devront malgré tout voir quelques planètes s’aligner. Leader avec 19 points d’avance sur l’Olympique de Marseille, alors qu’il reste 8 journées de Ligue 1 à disputer, le PSG se rapproche du graal.

Ainsi, il faudra que l’OM s’incline contre le Stade de Reims, ce samedi à 17h, et que le derby de la Côte d’Azur entre Monaco et Nice, actuels troisièmes (à 21 points du PSG), débouche sur un match nul. Puisque les trois rencontres se disputent aujourd’hui, on pourrait donc connaître le champion de France dans les heures à venir…

Le PSG sacré dès ce samedi si…

Il s’impose à Saint-Étienne

Marseille perd à Reims

Monaco-Nice ne donne pas de vainqueur

