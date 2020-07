Pourquoi le mercato d'Edinson Cavani tourne au ralenti

Son départ du Paris Saint-Germain a fait grand bruit. Sous contrat jusqu'au 30 juin, Edinson Cavani (33 ans) a refusé de prolonger pour quelques semaines afin de terminer la saison avec le club de la capitale, encore engagé en Ligue des Champions et en finale de Coupe de France et de Coupe de la Ligue BKT. Une décision globalement incomprise par ses désormais anciens coéquipiers, et qui reste à ce jour inexpliquée.

Toujours est-il que, depuis le 1er juillet, le buteur est libre de s'engager avec l'écurie de son choix. Et les rumeurs se succèdent. Il y a d'abord eu l'Atlético de Madrid, puis l'Inter et le FC Barcelone. Des investisseurs songent à en faire la tête de gondole de leur projet de rachat de l'AS Roma. Boca Juniors en a rêvé, tout comme l'Inter Miami. Mais, pour l'instant, «El Matador» est toujours en congés.

Gourmand

Vu le marché, avec un mercato probablement ouvert jusqu'en octobre, l'international uruguayen (116 sélections, 50 réalisations) prend son temps, en attendant la meilleure opportunité. Mais ce ne serait pas la seule donnée qui expliquerait le calme relatif autour du natif de Salto. Selon les indiscrétions de Rino Foschi, son ancien directeur sportif à Palerme (2007-2008), où il est d'ailleurs revenu après d'autres expériences, l'attaquant et son entourage sont très gourmands. «L'attaquant est encore très fort, mais il perçoit un salaire très élevé», a-t-il lâché au micro de Radio Sportiva en Italie. En temps de crise, Edi est loin d'être à la portée de toutes les bourses.

Selon les dernières informations de La Gazzetta dello Sport, le clan Cavani demanderait un contrat d'au moins deux ans, assorti d'un salaire net de 12 M€. De quoi décourager plus d'un courtisan. En Italie notamment, puisque Cristiano Ronaldo (35 ans, Juventus, 31 M€) mis à part, aucun joueur ne perçoit autant en Serie A (Matthijs de Ligt, Romelu Lukaku et Gonzalo Higuain, les plus proches poursuivants du Portugais n'atteignent même pas les 10 M€...). En revanche, une autre indiscrétion de Foschi réveillera peut-être le marché espagnol. «Je sais qu'il aimerait jouer en Espagne, on verra», a-t-il ajouté. Au regard de la situation, le feuilleton semble bien parti pour durer...