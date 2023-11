Le PSG a déjà acté une recrue hivernale

2e de Ligue 1, second de son groupe en Ligue des champions, voilà le bilan du Paris Saint-Germain version Luis Enrique après trois mois de compétition. Pour mener à bien ses objectifs affichés en début de saison, le champion de France titre à bien l’intention de se renforcer pour la deuxième partie et a donc les yeux rivés sur le mercato hivernal qui ouvrira ses portes dans deux mois.

Du côté des départs, le Paris Saint-Germain risque sans doute de se délester d’une poignée de joueurs au temps de jeu maigre à l’instar de Cher Ndour, Carlos Soler ou encore Hugo Ekitike, qui a refusé de quitter le club de la capitale cet été. Mais ce n’est pas tout car à en croire les informations de L’Equipe, le PSG veut recruter un latéral gauche supplémentaire pour venir suppléer Lucas Hernandez et surtout pour compenser l’absence longue durée de Nuno Mendes. Dans cette perspective, le quotidien sportif avance qu’une recrue à ce poste serait d’ores et déjà actée du côté des Rouge et Bleu.