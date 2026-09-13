Le coup de gueule de Dugarry sur Éric Roy
Alors que le PSG se déplace à Brest ce soir avec l’objectif de décrocher sa première victoire de la saison en Ligue 1, la rencontre sera également marquée par un hommage à Éric Roy, récemment disparu. Sur RMC, Christophe Dugarry a tenu à saluer la mémoire de l’ancien entraîneur brestois, unanimement apprécié dans le milieu du football. « Éric faisait l’unanimité, que ce soit à Brest ou ailleurs d’ailleurs. Par sa compétence, sa sympathie, sa bienveillance… C’était un mec incroyable. Il est adoré, il est aimé de tous », a notamment souligné le consultant.
Dugarry s’est également montré très critique sur l’absence d’une minute de silence officielle dans les stades : « c’est assez incroyable qu’il n’y ait pas eu de minute de silence officielle, c’est assez incroyable, mais à la Ligue de toute façon… Voilà ». Pour l’ancien international français, l’hommage prévu à Brest reste essentiel et doit permettre de faire vivre le souvenir d’Éric Roy : « il ne faudra pas hésiter à le faire, et le refaire. Même si ce sera un moment difficile, c’est toujours bien de se remémorer les bons passages des gens, les moments passés ». Le message est passé.
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