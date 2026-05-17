CdM 2026 : Didier Deschamps s’explique sur les absences de Lepaul, Tolisso et Camavinga

Alors que la liste des 26 joueurs de l’équipe de France pour le Mondial 2026 a été dévoilée par Didier Deschamps ce jeudi soir, plusieurs choix ont fait débat, notamment celui de Tolisso ainsi que l’absence d’Estéban Lepaul, meilleur buteur de Ligue 1. Dans ce contexte, le sélectionneur français s’est justifié dans un entretien accordé à Téléfoot, où il a répondu sans détour. « Les listes sont toujours plus ou moins compliquées à faire, car ce sont de longues réflexions et des choix humains. C’est le moment où, forcément, je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Maxence Lacroix, est-ce qu’il m’a tapé dans l’œil ? Dans la discussion que j’ai eue avec lui, il m’a dit merci. J’ai dit non, il ne faut pas me dire merci, il faut faire ce qu’il faut sur le terrain. Il y a beaucoup de concurrence, à lui de faire ce qu’il faut sur le terrain. J’ai brisé le rêve de certains, mais lui, comme 25 autres, il est là, son rêve est réalisé », a expliqué DD.

La suite après cette publicité

Mais l’homme de 57 ans a également évoqué les absences marquantes : « Camavinga absent ? Il a eu une saison compliquée, je ne remets pas en doute son potentiel et je suis convaincu qu’il a tout pour être au plus haut niveau. Je comprends qu’il soit très déçu, même qu’il m’en veuille. C’est de la concurrence. L’absence d’Estéban Lepaul ? C’est très bien ce qu’il fait, qu’il continue, mais évidemment il y a une telle concurrence offensivement. Pour Coco (Tolisso), c’est différent, il a un vécu, il a déjà connu. Il faut envisager cela par rapport aux 5 joueurs au milieu. Je suis dans ma logique. Mais tous ces joueurs doivent se tenir prêts, il y a une pré-liste, la vraie liste sera officielle le 1er juin à 18h. Le choix Risser ? C’est lié à la situation de Lucas Chevalier, je fais en sorte que le critère sportif soit rempli. Mateta pourra apporter un registre différent, il a un très bon jeu de tête, il peut nous offrir une option différente à un moment ou un autre ». Voilà qui est désormais très clair.