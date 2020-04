PSG : nouvel indice sur l'avenir de Mauro Icardi

D'abord les questions. Que vaut-il vraiment et pourquoi l'Inter Milan veut-il s'en débarrasser ? Puis la satisfaction lorsqu'il enchaîna les buts. Et depuis quelques mois, c'est le doute qui escorte l'aventure de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain. Les derniers matches avant l'arrêt du football avaient dessiné une nouvelle hiérarchie, Edinson Cavani revenant dans la lutte et dépassant même son concurrent. A tel point que l'avenir de l'attaquant argentin semblait de nouveau flou.

Le PSG dispose d'une option d'achat de 70 M€ et a les cartes en main. Mais depuis le début, via les déclarations de Wanda Nara, femme et agent d'Icardi, il semblait clair que l'attaquant avait une préférence pour un retour en Italie, et pourquoi pas à la Juventus Turin. Sa non-participation aux huitièmes de finale contre le Borussia Dortmund a été une preuve de son déclassement et a joué en faveur des rumeurs l'envoyant en Italie.

Le PSG... ou Naples ?

Mais un autre son de cloche est désormais donné, par un membre de son entourage. Interrogé par Radio Kiss Kiss, Letterio Pino a assuré que Mauro Icardi se voyait bien au PSG pour la suite de sa carrière. « Quand Leonardo a fait l'opération, il savait ce qu'Icardi donnerait au cours de l'année. Il y a quelques matches de Ligue des Champions qu'il n'a pas joués, mais c'est parce qu'il y a 18 joueurs très forts au PSG. L'idée de Leonardo est certainement de le racheter et j'espère qu'il le fera. Mauro se fait aimer de tout le monde. Croyez-moi, ceux qui le connaissent ne parlent de lui qu’en bien, à la fois en tant que professionnel et en tant que personne », a-t-il commencé par déclarer.

« Pour le moment, par respect pour le PSG, Icardi pense au désir de rester à Paris. Si le PSG ne le rachète pas, il prendra la bonne décision avec l'Inter et Wanda Nara », a-t-il poursuivi. Et d'évoquer ensuite la piste Naples, qui a déjà exprimé son intérêt pour le buteur argentin de 27 ans. « Naples est l'une des excellences équipes du football italien. Icardi n'a jamais caché sa sympathie pour Naples, qu'il connaît depuis qu'il était petit pour la présence du meilleur joueur de tous les temps, Maradona. » Pour Pino, il semble compliqué qu'un Intériste aille à la Juventus. « C'est pourquoi je ne le vois pas comme une piste très faisable. Bien sûr, Wanda s'en occupera. Les derniers contacts avec Napoli remontent à l'été dernier. Ensuite, tout le monde s'est arrêté. Maintenant, les présidents pensent au championnat, pas au mercato ». Mais cela va vite reprendre ses droits...