Portugal : les mots du Premier ministre après la retraite de CR7

Alors que Cristiano Ronaldo vient d’annoncer sa retraite internationale, le Premier ministre portugais, Luís Montenegro, a tenu à saluer le parcours exceptionnel du quintuple Ballon d’Or sous le maillot de la sélection. Dans un message empreint de reconnaissance, il a souligné l’importance de son héritage sportif et son rôle dans le rayonnement du Portugal à travers le monde. «Ce que tu as accompli sur le terrain pour le Portugal résonnera à jamais», a-t-il dans un premier temps déclaré dans une publication Instagram.

La suite après cette publicité

Le chef du gouvernement a également rappelé que la contribution de l’attaquant ne s’arrêterait pas avec la fin de sa carrière internationale. «Et, désormais, en dehors du terrain, tu continueras d’incarner le Portugal dans le monde», a-t-il ajouté. À 41 ans, Ronaldo quitte la sélection après 23 années, 234 apparitions et 146 buts, des records qui font de lui le meilleur buteur de l’histoire du football international masculin. Son palmarès avec le Portugal restera également marqué par l’Euro 2016 et les Ligues des nations 2019 et 2025.