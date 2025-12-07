Real Madrid : Eder Militao pourrait être absent trois mois

Décidément, le Real Madrid est dans une très mauvaise passe. Restant sur deux victoires lors de leurs six derniers matches toutes compétitions confondues, les Merengues se sont encore inclinés ce dimanche face au Celta de Vigo (0-2) et laissent filer le Barça en tête de la Liga. Battus dans tous les duels, les Madrilènes ont réalisé un match catastrophique avec deux expulsions, en plus de celle d’Endrick sur le banc, et ont également perdu Eder Militao. Se blessant régulièrement, le défenseur brésilien a rechuté ce dimanche.

Après un superbe retour défensif à la 20e minute, le Brésilien s’est tenu l’arrière de la cuisse gauche. Incapable de poser le pied par terre, il est sorti du terrain avec l’aide des soigneurs du Real Madrid. Le sixième blessé dans la défense du Real Madrid pourrait être absent pour de longues semaines. En effet, d’après les premières informations d’Espagne, sa déchirure semble très grave et bien qu’une IRM est prévue demain, le média Onda Cero parle d’une absence potentielle de trois mois. Un nouveau drame pour le Brésilien, blessé pour la 25e fois de sa carrière qu’il a commencé en octobre 2017.