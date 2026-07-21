Tottenham : l’Inter Milan intensifie les discussions pour Djed Spence

Après plusieurs pistes qui n’ont pas abouti, l’Inter Milan veut désormais accélérer pour renforcer son couloir droit, un secteur fragilisé depuis le départ de Denzel Dumfries. La priorité des Nerazzurri se nomme Djed Spence, le latéral anglais de Tottenham, qui sort d’une Coupe du Monde 2026 XXL. Sa capacité à évoluer des deux côtés, son impact offensif et ses progrès défensifs ont convaincu la direction milanaise, qui voit en lui un profil parfaitement adapté au système de Cristian Chivu.

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Selon La Gazzetta dello Sport, l’Inter a repris les discussions avec Tottenham pour tenter de trouver un accord autour d’un transfert estimé entre 30 et 35 millions d’euros, alors que les Spurs espèrent plutôt se rapprocher des 40 millions d’euros après la mise en lumière du joueur durant le Mondial. Les dirigeants italiens espèrent profiter des prochaines semaines pour réduire l’écart et offrir à Chivu une solution polyvalente capable d’occuper le rôle de piston dans son 3-5-2. Affaire à suivre…