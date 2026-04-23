Strasbourg est en train de tout perdre !

Auteur d’un mercato estival à 118,5 millions d’euros, prétendant à la victoire en Ligue Europa Conference et candidat aux places européennes, le Racing Club de Strasbourg se présentait comme l’une des attractions de la saison. Alors qu’on arrive dans la dernière ligne droite de l’exercice, le bilan n’est pas encore mauvais,mais l’image laissée pourrait être terrible. Déjà entachée par ses liens avec Chelsea et l’omniprésence de BlueCo, la réputation du club alsacien a longuement été mise à mal. En fin de mercato estival, Ishé Samuels-Smith avait quitté le club alsacien 34 jours après son arrivée et sans avoir disputé la moindre minute avec Strasbourg. Capitaine du club, Emanuel Emegha portait le maillot de Chelsea quelques jours plus tard pour annoncer son transfert en vue de l’été 2026. Un mouvement critiqué par les supporters. «Emegha pion de BlueCo après avoir changé de maillot, rends ton brassard», pouvait-on lire dans le kop. Coach de Strasbourg à l’époque, Liam Rosenior montait au créneau pour le défendre et tacler les supporters.

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«Emegha mérite de jouer dans un grand club. Il le mérite au vu de ses performances de la saison passée. Si ça n’avait pas été Chelsea, ça aurait été un autre grand club. Je suis dévasté. J’ai l’impression que tout revient à zéro. On a tout donné pour les fans la saison dernière. Nous sommes déçus de leur réaction. Ce n’est pas tous les supporters, c’est une minorité. Ils ne respectent pas mes joueurs. Mais je les invite chez moi. S’ils veulent mon adresse, je leur donne et nous allons nous asseoir et discuter. Je peux comprendre leur avis sur la multipropriété, mais nous jouons l’Europe depuis bien longtemps. Donc, respectez-nous et respectez le club», martelait-il. En janvier, ce dernier partait pour Chelsea pour remplacer Enzo Maresca avec des propos lunaires : «Les fans peuvent être fiers de se dire qu’un entraîneur de leur club est considéré comme capable d’entraîner Chelsea. Cela a été dur pour moi aussi de choisir de quitter Strasbourg.». Si on ajoute également l’imbroglio Mamadou Sarr - Aaron Anselmino qui a perturbé la progression des deux joueurs. De nombreux événements qui ont touché la saison des Strasbourgeois.

Un pari raté

Pour autant si les coulisses ont souvent crispé et que les tensions entre les dirigeants et les supporters restent tendues, sur le terrain, il y a eu de bonnes choses. Si les cadres ont pour la plupart répondu présents, certains joueurs se sont révélés à l’image de Mike Penders, Martial Godo (14 buts et 6 passes décisives en 38 matches), Joaquin Panichelli (20 buts et 4 passes décisives en 39 matches) et Julio Enciso (11 buts et 5 passes décisives en 35 matches). En Ligue Europa Conference, Strasbourg a fini premier de la phase régulière tout en battant Crystal Palace (2-1). Éliminant Rijeka et Mayence, Strasbourg a atteint le dernier carré de la Ligue Europa Conference. En Coupe de France, le parcours a été solide avec notamment des victoires contre Dunkerque (2-1), Avranches (6-0), Monaco (3-1) et Reims (2-1) pour rejoindre Nice en demi-finale. En championnat, Strasbourg est huitième et pouvait lors de la dernière journée aller se replacer dans la course à l’Europe en cas de résultat contre Rennes, mais les Alsaciens ont fait un choix osé.

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Trois jours après avoir éliminé Mayence avec une victoire 4-0, Gary O’Neill a décidé de faire tourner en mettant son équipe B avec des jeunes comme Amadou Cissé et Idrissa Sabaly. Cela n’a pas suffi avec une défaite 3-0 contre des Rennais survoltés. «L’équipe médicale m’a dit "si tu fais jouer l’un de ces joueurs, il y a un très gros risque". Dimanche, je n’avais pas vraiment d’autres choix que de remanier l’équipe. Diego (Moriera) ne pouvait pas vraiment jouer. Emegha et Abdoul (Ouattara) étaient de nouveau indisponibles. Chilwell était blessé. Nous avons dû beaucoup faire tourner, mais l’avantage c’est que nous avons récupéré», expliquait Gary O’Neill avant de défier Nice. Situé à neuf points de Marseille (6e), premier club qualifié en Coupe d’Europe alors qu’il reste’ quatre journées, Strasbourg a sans doute hypothéqué ses derniers espoirs de disputer la Coupe d’Europe via le championnat. Ce mercredi lors de la demi-finale de Coupe de France contre Nice, le club alsacien avait donc l’un de ses deux gros objectifs et cela s’est mal passé. Bien que dominateur, Strasbourg s’est vu punir par un doublé d’Elye Wahi et s’est incliné 2-0.

Le risque de tout perdre

«Strasbourg-Nice : des Aiglons impériaux, des Alsaciens pas loin de tout perdre…», titrait ainsi Le Figaro après la rencontre. Média régional, Les Dernières Nouvelles d’Alsace tirait le signal d’alarme : «Cauchemar à la Meinau : battu par Nice, le Racing échoue aux portes de la finale». Le quotidien développait ensuite ses propos : «passé totalement à côté de sa demi-finale, le Racing a été éliminé en Coupe de France, par un OGC Nice solide et réaliste, sans rien montrer. Ce coup d’arrêt frustrant et assez inattendu va devoir être digéré rapidement pour ne pas gâcher la fin de saison.» «Les Racingmen avaient répondu présent jusqu’à présent dans les matches importants. Ce mercredi contre Nice en demi-finale de la Coupe de France (0-2), ils ont montré que l’inexpérience peut faire passer toute une équipe à côté de son sujet, même devant son public», développe de son côté L’Alsace. Un sacré goût amer qu’on ressenti les suiveurs du club alsacien hier soir.

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Coach de la formation strasbourgeoise, Gary O’Neill a toutefois voulu rester positif après la rencontre, car il sait qu’il reste un autre objectif : «je suis incroyablement fier de chacun d’entre eux. Ils ont tout donné. Ce soir ne définit pas notre saison. Le football est comme ça. Tu peux tout bien faire, et un moment peut tout changer. C’est une compétition à élimination directe. Ça peut arriver. Ils viennent, ils défendent… ils ont une occasion. Je ne peux pas vous faire vous sentir mieux maintenant. Rentrez chez vous, soyez déçus. On doit utiliser ça comme du carburant. On doit être meilleurs. Je suis incroyablement fier du chemin parcouru dans cette compétition. On a encore deux opportunités. On doit se concentrer sur la Ligue Conférence. Désolé de ne pas vous avoir offert une soirée là-bas (au Stade de France ndlr) … mais peut-être qu’on en vivra une à Leipzig.» Devant affronter le Rayo Vallecano jeudi prochain en demi-finale aller de la Ligue Europa Conference, Strasbourg devra rebondir et montrer un autre visage pour sauver sa saison. Car hormis un sacre en C4, les chances de qualifications européennes pour la saison européenne se sont évaporées.