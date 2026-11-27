Bundesliga
Bayern : Michael Olise encore forfait !
1 min.
@Maxppp
Touché face à Cologne le 20 novembre dernier, sorti à la mi-temps, Michael Olise a d’abord inquiété sur son état, avant que le Bayern se montre bien plus rassurant. Toutefois, il n’était pas disponible pour le match de Ligue des Champions contre le LOSC mercredi soir. Et il va également rater le match du week-end en Bundesliga, un déplacement à Hambourg.
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En conférence de presse, l’entraîneur Vincent Kompany a acté l’absence du joueur français. « Michael Olise ne jouera pas demain », a-t-il laconiquement répondu à une question sur la présence du joueur. Rappelons que le Bayern Munich n’est actuellement que deuxième de Bundesliga, derrière le Borussia Dortmund.
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