DNCG, Bordeaux : Gérard Lopez est optimiste

Alors que les Girondins de Bordeaux ont été rétrogradés administrativement il y a une dizaine de jours en première instance par la DNCG, le futur propriétaire Gérard Lopez a présenté son projet devant la commission d'appel ce lundi matin. Si une nouvelle audition devant une commission fédérale va avoir lieu et que le verdict va être rendu ce mardi, Gérard Lopez a tenté d'apporter des garanties aux instances afin de maintenir Bordeaux en Ligue 1.

Comme le rapporte Ouest France, l'ancien président de Lille s'est montré positif et optimiste. On sait qu’on a un bon dossier. C’était une réunion très constructive a-t-il notamment expliqué. Pas encore propriétaire du club, il était accompagné par l'actuel président Frédéric Longuépée et le Directeur Général Thomas Jacquemier.