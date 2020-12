Premier League : Manchester City domine Newcastle, Everton s'impose sur le fil face à Sheffield

La 15e journée de Premier League se poursuivait ce samedi soir en cette période de Boxing Day. Manchester City accueillait Newcastle à l’Etihad Stadium et n’avait pas d’autre choix que de l’emporter pour recoller au peloton de tête emmené par Liverpool. Après avoir démarré timidement la rencontre, les Citizens rentraient peu à peu dans leur match en privant de ballons les joueurs de Newcastle. Une écrasante possession de balle qui permettait à Ilkay Gundogan d’ouvrir la marque sur la première occasion des siens. Peu avant le quart d’heure de jeu, le milieu de terrain allemand profitait d’un très bon centre en retrait de Sterling pour ajuster du pied droit Karl Darlow (14e, 1-0).

Impuissants, les Magpies évoluaient tous dans leur partie de terrain et les occasions mancuniennes se faisaient de plus en plus nombreuses. Kevin De Bruyne n’était pas loin de doubler la mise mais le portier anglais sortait cette fois vainqueur de son face à face. Au retour des vestiaires, Ferran Torres n'avait besoin que de dix minutes pour se muer en buteur. Placé au bon endroit au bon moment, l'avant-centre espagnol ajustait sereinement le portier adverse (55e, 2-0). La machine était alors lancée et Bernardo Silva était à deux doigts de tripler la mise quatre minutes plus tard. Mais c'était cette fois la barre transversale qui l'en empêchait (59e).

Manchester City et Everton assurent l'essentiel

L'occasion pour Sergio Aguero d'entrée en jeu à quinze minutes de la fin du match. Et comme souvent, il ne fallait pas beaucoup de temps à l'Argentin pour se mettre une occasion sous la dent. Il perdait néanmoins son face à face avec le dernier rempart des Magpies qui réalisait une sublime parade (77e). Vexé, Aguero revenait à la charge quelques minutes plus tard avant de s'effondrer dans la surface après un contact avec Darlow. L'arbitre n'indiquait pas pour autant le point de penalty et Manchester City finissait par s'imposer 2-0. Au classement, les Citizens sont 5e à cinq points du leader Liverpool.

Dans le même temps, Everton se déplaçait chez la lanterne rouge du championnat, Sheffield United, avec de grandes ambitions. En cas de victoire, les Toffees pouvaient ainsi prendre la place de dauphin à Leicester après avoir assisté un peu plus tôt dans la journée au match nul 2-2 entre les Red Devils et les Foxes. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, les hommes de Carlo Ancelotti avaient du mal à entrer dans leur match. Les occasions dangereuses étaient rares et il fallait attendre la demi-heure de jeu pour voir Dominic Calvert-Lewin donner un premier frisson à Aaron Ramsdale (30e). La seconde période n'était quant à elle pas bien meilleure. Les deux formations se rendaient le cuir à tour de rôle. Mais à ce jeu, les Toffees sortaient finalement vainqueurs. À dix minutes du terme, Sigurdsson profitait d'un bon service d'Abdoulaye Doucouré pour ouvrir le score et ainsi offrir la victoire à son équipe (1-0). Une courte victoire que l'on attendait plus mais qui permet à Ancelotti et ses hommes de virer en seconde position au classement de Premier League.