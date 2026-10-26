Ballon d’Or : la performance inédite que Lamine Yamal pourrait réaliser

Lamine Yamal pourrait marquer un peu plus l’histoire du football ce lundi soir à Londres. L’ailier du FC Barcelone est en lice pour le Ballon d’Or 2026 et le trophée Kopa, qui récompense le meilleur jeune joueur de la planète. Le prodige espagnol figure parmi les grands favoris pour les deux distinctions, une performance qui lui permettrait de réaliser un doublé inédit.

La suite après cette publicité

En effet, aucun joueur n’a encore remporté le Ballon d’Or et le trophée Kopa lors d’une même cérémonie. Rien dans le règlement n’interdit toutefois de décrocher les deux récompenses simultanément. À seulement 19 ans, Lamine Yamal pourrait donc ajouter une nouvelle ligne prestigieuse à son palmarès et inscrire un peu plus son nom dans l’histoire du football mondial.