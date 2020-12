PSG : Thomas Tuchel justifie sa gestion d'Angel Di Maria

Ces dernières semaines, des tensions sont clairement apparues au grand jour entre Thomas Tuchel et Angel Di Maria, frustré et fatigué d'être toujours le premier sacrifié à l'heure des choix. L'Argentin était sur le banc contre Bordeaux (2-2, 12e journée de Ligue 1) et à Manchester, face aux Red Devils (1-3, 5e journée de Ligue des Champions). Interrogé sur sa gestion du gaucher, Thomas Tuchel s'est montré assez transparent au cours de sa conférence de presse de ce vendredi, glissant qu'il ne s'agissait que de choix sportifs, glissant même qu'el Fideo pourrait rendre service au poste de relayeur dans l'entrejeu.

