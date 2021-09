Players Cover, la plateforme qui veut révolutionner le mercato dans le monde amateur

Le mercato a fermé ses portes avec ses gros et ses petits transferts. Dans le monde professionnel, longtemps les VHS et autres cassettes vidéo ont tourné pour recruter des joueurs venus de loin. Avec son lot de succès et d'échecs. Internet a complément chamboulé les habitudes. Aujourd'hui, n'importe quel joueur passe par le biais d'agents, d'agences et autres représentants qui lui assurent sa promotion et peut facilement retrouver un club. Les télévisions ont aussi pris le pouvoir. Il est possible de regarder un match à peu près n'importe où dans le monde en temps réel. Pour le monde amateur en revanche, c'est toujours l'âge de pierre. Les bonnes vieilles méthodes du bouche-à-oreille, les phases de test ou encore des joueurs repérés les week-ends de matches sont autant de moyens pour chercher et trouver de nouvelles recrues. Mais ce n'est pas toujours fiable.

C'est pour cette raison que Souleman Traoré a lancé Players Cover cet été. Cette plateforme vise à dépoussiérer ce système. Elle permet aux joueurs amateurs mais aussi aux agents et aux clubs de se rencontrer, comme sur n'importe quel réseau social, et de se mettre en relation pour, éventuellement, collaborer ensemble. «Après le premier confinement, j’ai vu un ami à moi qui jouait dans des clubs de N2, N3, R1. Il sortait d‘une demi-saison en D2 irlandaise. Il était sans club et il avait du mal à en retrouver un. Il devait lui-même appeler tous les clubs. L’idée m’est venue de créer un site qui réunit les clubs amateurs et les joueurs pour les aider et faciliter les contacts. Et je me suis dit "pourquoi pas mettre aussi les agents", à condition d'avoir la licence FFF », rembobine le créateur de ce qui pourrait être comparé à un LinkedIn à destination du foot amateur.

Un fonctionnement comme un réseau social

D'ailleurs, comme sur n'importe quel réseau social de niche, les joueurs, ainsi que les clubs et les agents, peuvent s'inscrire moyennant un abonnement. Ils éditent ensuite leur profil, précisant divers critères pour plus de visibilité et être facilement trouvés auprès des autres utilisateurs. Cela va de la taille, au poids, en passant par le poste, l'âge ou encore le secteur géographique, en plus de ses contacts personnels. Comme sur un CV numérique, ils peuvent également ajouter une vidéo afin de mettre en valeur leurs qualités. Chaque profil est ensuite vérifié avant d'être validé par Players Cover. Ce marché numérique table sur une base de données très large puisqu'elle offre un réseau allant des U14 au National 2, aux portes du professionnalisme donc. L'idée est ensuite de voir venir les clubs et les agents, généralement des jeunes qui débutent dans le métier.

«Les agents et les clubs peuvent faire les mêmes choses, choisir le poste, la région, le niveau etc. Ils doivent avoir la licence FFF. Sans ça, ils ne peuvent pas entrer. D'ailleurs, j’ai déjà refusé 5 ou 6 faux agents. La plupart des inscrits sont de jeunes agents. Ils viennent d’avoir la licence, ont moins de moyens pour démarcher des joueurs, moins de contacts. La plateforme est là pour les accompagner dans leurs démarches», soutient Souleman Traoré, par ailleurs ancien joueur amateur et expert-comptable de formation. «L’agent peut entrer en contact avec les joueurs pour leur apporter d’autres opportunités, à l’étranger notamment. C’est un plus pour le joueur et c’est complémentaire de la plateforme».

Offrir de meilleures données pour le recrutement

La base de données se remplit encore doucement. C'est bien là tout l'enjeu. Bien sûr, cela n'empêche pas de scruter les terrains durant les week-ends mais les clubs pourront déjà affiner leurs recherches. C'est par exemple le cas du Cergy-Pontoise FC en R1 qui est en quelque sorte le bêta-testeur de ce nouveau service. «En tant que club amateur, la première chose qui arrive en fin de saison c’est la recherche de joueurs mais on a beaucoup d’erreurs de casting. Avoir un certain nombre de joueurs référencés, ça nous permet de gagner du temps. Je veux chercher un arrière droit qui a certaines qualités. Je vais dans la base, rechercher le joueur qu’il me faut et le contacter», rapporte Pape-Mar Dia, le président du club du Val d'Oise, enthousiasmé par le projet et sponsorisé par Players Cover.

Cette digitalisation apporte certes un certain confort mais n'est pas non plus une recette miracle tempère le dirigeant. «Ça ne veut pas dire qu’après avoir fait ces démarches, on va recruter le joueur recherché. Il y a une phase d’entretien, de tests, un feeling aussi mais au moins cette phase va nous permettre de gagner du temps et peut nous éviter d’engager un recruteur à plein temps. Ça nous laisse le choix et de la matière pour juger. Aujourd’hui, on va un peu à l’aveugle.» L'abonnement est certes payant mais l'objectif est que tous les acteurs y trouvent leur compte et une forme de rentabilité. Et pour que le référencement devienne efficace, joueurs, clubs et agents peuvent désormais s'inscrire pour organiser les mercatos de demain du monde amateur.