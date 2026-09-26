LdC : Lens et Feyenoord condamnés par l’UEFA

L’UEFA a infligé plusieurs sanctions disciplinaires à Feyenoord après les incidents survenus lors de son déplacement au FC Barcelone, le 9 septembre, en Ligue des champions (5-1). Le club néerlandais devra s’acquitter d’une amende totale de 74 375 euros, dont 25 000 euros pour des comportements racistes ou discriminatoires de ses supporters. Feyenoord a également été sanctionné pour des jets d’objets (26 375 euros), des dégradations (13 000 euros) et un message jugé incompatible avec une manifestation sportive (10 000 euros). Une réduction de 25 % de son quota de billets pour un match à l’extérieur a aussi été prononcée avec sursis.

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De son côté, le RC Lens devra payer une amende de 15 000 euros pour l’utilisation d’engins pyrotechniques par ses supporters lors de son déplacement au Slavia Prague, le 10 septembre. Malgré la victoire des Sang et Or (3-2), les incidents survenus en tribunes ont conduit la commission de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA à prendre une mesure contre le club artésien. Son parcage à l’extérieur fait ainsi l’objet d’une suspension avec sursis, assortie d’une période probatoire de deux ans.