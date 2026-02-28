Menu Rechercher
Barça : les mots de Lamine Yamal sur son jeûne

Lamine Yamal contre Villarreal @Maxppp

Tellement actif qu’on en oublierait presque qu’il jeûnait. Face à Villarreal cet après-midi (4-1), Lamine Yamal nous a offert un véritable récital : des actions venues d’ailleurs, des étincelles, et un premier triplé en carrière. Après la rencontre, l’attaquant de 18 ans a été interrogé sur la difficulté de jouer en pratiquant le jeûne.

«J’ai faim, mais je vais bien», a-t-il confié. Un défi physique important attend l’Espagnol, puisque plusieurs rencontres du Barça en Liga sont programmées en début d’après-midi (16h15) pendant cette période (Levante, Athletic, Séville entre autres). Cela signifie qu’il pourrait jouer la majeure partie de ces matchs, sans avoir rompu son jeûne.

Pub. le - MAJ le
