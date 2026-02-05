Menu Rechercher
Gambardella

Gambardella : le tirage complet des 1/8es

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le trophée de la Coupe Gambardella @Maxppp

Les affiches des huitièmes de finale de la coupe Gambardella sont connues. La FFF avait donné rendez-vous à 12h aux seize clubs toujours en course. À noter qu’il ne reste plus qu’une seule formation de niveau Régional, le SA Mérignac, face à quinze écuries classées en National.

Tenant du titre, le Stade Rennais ira à Valenciennes et l’Olympique Lyonnais se rendra à Mérignac. Quant au Paris Saint-Germain, il recevra Le Havre. Les huitièmes de finale se joueront le dimanche 1er mars 2026 et le tirage au sort des quarts aura lieu quatre jours plus tard.

Le tirage des huitièmes de finale

FC Nantes (N) - Stade de Reims (N)

Olympique Rovenain (N) - ESTAC Troyes (N)

Toulouse FC (N) - SM Caen (N)

En Avant Guingamp (N) - OGC Nice (N)

Paris Saint-Germain (N) - Havre AC (N)

Montpellier HSC (N) - RC Strasbourg Alsace (N)

Valenciennes FC (N) - Stade Rennais (N)

SA Mérignac (Régional) - Olympique Lyonnais (N)

Gambardella

Gambardella
