Amical : les compositions de PSG-PFC

C'est l'heure de la reprise pour le PSG. 10 jours après être revenus à l'entraînement, les joueurs du club de la capitale s'apprêtent à disputer un premier match amical. Il s'agit d'un derby parisien contre le Paris FC, qui se tient ce vendredi au Camp des Loges. Avec la Coupe du Monde toujours en cours, Christophe Galtier ne dispose pas de tout son effectif.

Mbappé et Messi sont par exemple absents car ils doivent s'affronter à Doha ce dimanche lors de la finale, tandis que Neymar et Marquinhos ne reprendront l'entrainement que lundi. Le technicien aligne donc 4-3-1-2 avec le jeune Bitshiabu en défense centrale aux côtés de Sergio Ramos. Gharbi est titulaire en soutien d'un duo offensif composé d'Ekitike et d'Housni, qui flambe en ce début de saison avec les U19. Du côté de Thierry Laurey, c'est un 4-3-3 avec notamment Yvann Maçon latéral droit, lui qui vient d'être prêté par l'AS Saint-Etienne.

Les compositions :

PSG : Rico - Mukiele, Ramos, Bitshiabu, Bernat - Verratti, Ruiz, Sanches - Gharbi - Ekitike, Housni

PFC : Filipovic - Maçon, Gueho, Bernauer, Lefort - Mandouki, Lasne, Iglesias - Guilavogui, Caddy, Gory